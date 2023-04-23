بالأسماء.. إصابة 16 شخصا في حادث تصادم على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي

أصيب 16 شخصا بإصابات متنوعة، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نص نقل أمام قرية مرسليا بيتش 2 على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وتم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى الحمام المركزى.

استقبل مستشفى الحمام المركزي بمحافظة مطروح، 16 شخصا مصابين بإصابات متنوعة إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: مني صالح عبد ربه26 سنه الضبعه بي سي وكسر بعظام الوجه والحوض، ياسمين مصطفى عبد الوهاب 3 سنوات الضبعه سحجات متفرقه بالجسم، يسر عبدالله إمام 6 سنوات القاهره سحجات متفرقه بالجسم، عمرو عماد عبد الصادق17سنه البحيره كسر بالقدم اليمني والعمود الفقرى، عزه أحمد متولي 30 سنه الرويسات خلع بالكتف الأيمن والقدم اليمنى، ساميه فتحي محسوب 50 سنه كفر الشيخ سحجات متفرقه بالجسم، ندا ياسر محمد 13 سنه الرويسات كدمات متفرقه بالجسم.

كما أصيب مصطفى ياسر محمد3 سنوات الرويسات، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقه بالجسم، سيدة مجهولة الهويه 52 سنه تقريبًا نزيف بالمخ والبطن جرح عميق جدا بالساق الأيمن كسر مضاعف بالذراع الأيمن، مصطفي ربيع عبد الكريم 23 سنه القاهره اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالحوض نزيف داخلي بالبطن، أشرف ياسر مصطفي 41سنه الإسكندريه اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر الضلوع من الجهه اليسرى، محمود علي عبد الحفيظ 45 الإسكندريه اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالحوض والقدم اليمنى، هاني عثمان شحاته 43سنه البحيره نزيف بالمخ كسر بالكتف الأيمن والفك السفلى، محمد مالك محمد 25سنه مطروح خلع بالكتف الأيمن وكدمات متفرقه بالجسم، مجهول الهويه كسر بقاع الجمجمه ونزيف بالمخ، وجابا سوف أوتاج 49 سنه كازاخستان كدمات متفرقه بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.