لجنة الكرة بالزمالك تقيِّم أجانب الفريق لتحديد الراحلين

تقوم لجنة الكرة بالزمالك في الفترة الحالية بتقييم اللاعبين الأجانب بالفريق وهم، حمزة المثلوثي وسامسون أكينولا، وإبراهيما نداي، وسيف الدين الجزيري، وذلك لتحديد الراحلين منهم في نهاية الموسم، في الجلسة المنتظرة التي ستجمع لجنة الكرة مع مدرب الفريق الكولومبي كارولوس أوسوريو.

ويشارك المثلوثي والجزيري بشكل مستمر مع الزمالك سواء بشكل أساسي أو احتياطي، بينما يبتعد نداي عن مباريات كثيرة للإصابة، ويغيب سامسون عن مباريات كثيرة لأسباب فنية وإصابات أيضًا.

واستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، بعدما حصل اللاعبون على راحة من التدريبات لمدة يومين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن صفوف الزمالك في لقاء سيراميكا اللاعب مصطفى شلبي، وذلك للإيقاف بسبب البطاقات الصفراء المتراكمة.

ويحتل فريق الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 40 نقطة من خوض 24 مباراة.

وخلال 24 مباراة، نجح فريق الزمالك في الفوز بـ11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 36 هدفا، ودخل مرمى الفريق 24 هدفا.