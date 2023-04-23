التصديري للصناعات الكيماوية يدعو الشركات للمشاركة بالمعرض الدولي لمستحضرات التجميل

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم ان خطة المجلس للعام الحالي ترتكز على تعظيم دور المعارض سواء الداخلية أو الخارجية فضلا عن اختيار المعارض التي تناسب قطاع الصناعات الكيماوية داخليا لتمثل القطاعات الخاصة به علي ان يتم إعداد هذه المعارض علي النحو الذي يستهدف استقدام بعثات مشترين على هامش هذه المعارض.

وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، في بيان للمجلس اليوم إنه من المقرر أن يشارك المجلس خلال العام الحالي في عدد من المعارض من بينها معرض ايجى بيوتى وايجى كلين اكسبو( المعرض الدولى لمستحضرات التجميل والعطور والمنظفات والمواد الكيماوية ومواد التغليف) بدورتة الرابعة فى الفترة من 13-15 مايو 2023

وقال إن المعرض يستهدف أكثر من 200 شركة عارضة من 15 دولة منها ( كينيا – تركيا – الهند – الإمارات – إيطاليا)، وفى حضور أكثر من 10 آلاف زائر تجاري من المستوردين والموزعين والوكلاء وأصحاب صالونات التجميل ومحلات العطور وتجار المنظفات والكيماويات.

واضاف أنه من المقرر أن يشارك بالمعرض القطاعات الآتية (منظفات شخصية – معطرات جو – مواد خام كيماوية – مناديل ورقية- منظفات غسيل الصحون – المطهرات – منظفات ارضية – مواد التعبئة والتغليف) .

وسيقدم المجلس خصم خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة اعضاء المجلس بنسبة 20%

وأضاف انه في إطار مبادرة " ابدا" بلغ عدد الشركات الحالية المشاركة في المبادرة من قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة ٣٧شركة.

وتابع أن المبادرة تعمل كحاضنة تتولي الشركات في مختلف القطاعات وجاهزيتها للتصدير ابتداء من إدارة الجودة والمخازن والعمليات التشغيلية مرورابالتعبئة والتغليف انتهاء بكافة عمليات التسويق التي تساعد الشركات علي تصدير منتجاتها

وأوضح ان المجلس مازال يعمل في إطار برنامج ازدهار الممول من GiZ ( الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ) بمشاركه ٣٨ شركة من قطاعات المجلس وانه تم عقد عدد كبير من اللقاء مع عدد كبير من الشركات في إطار البرنامج حيث قام المجلس بعدد من الزيارات للشركات في مقرها في الاسكندرية بلغت ٩زيارات للوقوف علي مدي جاهزية الشركات للتصدير والمشكلات التي تواجههم والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههاواعدادهم للعمليات التصديرية ومشاركتهم في مختلف الأنشطة الخاصة بالمجلس .