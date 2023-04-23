في ثالث أيام العيد .. مراكز شباب الوادي الجديد تواصل استقبالها للجمهور

تواصل مراكز شباب الوادي الجديد استقبالها للمواطنين لليوم الثالث من ايام عيد الفطر المبارك، و تقديم البرامج والفعاليات الترفيهية في إطار مبادرة " العيد احلى بمراكز شباب مصر " و يستمر توافد المواطنين بمختلف الفئات لقضاء وقت ترفيهي للطلائع والشباب بمراكز الشباب " برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وقد شهدت إقبالاً كبيراً منذ انطلاق المبادرة فى أول أيام العيد من الرواد داخل مراكز الشباب بكافة أنحاء المحافظة.

تهدف المبادرة الى رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال والمواطنين بالقرى ومدن المحافظة

وقد استطاعت مراكز شباب المحافظة جذب المواطنين على اختلاف أعمارهم لقضاء " يوم ترفيهي للطلائع والشباب " ومشاركتهم فى الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل مراكز الشباب ، وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم ، حرصا من الوزارة على إدخال البهجة والسعادة في نفوس رواد الهيئات الشبابية

وفى السياق ذاته وجه بهاء الدين شوقي برفع درجة الاستعداد وتوفير كافة الخدمات للمترددين ، وتكثيف التغطية الإعلامية للمبادرة من خلال المركز الإعلامي بالمديرية و المنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب .

الجدير بالذكر أن تنفيذ مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب ، ويوم ترفيهي بمراكز الشباب يأتى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لشئون مراكز الشباب "بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى يهدف إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية .

يأتي ذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء ا.ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتوجيهات واشراف عام بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.