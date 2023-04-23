تجهيز مدرستين بالعريش لافتتاحهما خلال العيد القومي للمحافظة

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء التجهيزات النهائية لمدرستى المجاهد محمد ابراهيم الغول الرسمية للغات ومدرسة يوسف الصديق للتعليم الاساسي وذلك تمهيداً لإفتتاحهما فى احتفالات المحافظة بالعيد القومي ال ٤١ للمحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبرعاية اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وأعطى وكيل التعليم التعليمات لمعالجة بعض الملاحظات وحلها فوراً وقد كان في إستقباله مديري المدرستين التى سيتم افتتاحهما ومديري المدارس الرسمية للغات وقد رافقه خلال الزيارة كل من خالد أبو سلمة وإيهاب الخليلى ومحمد عبد الله العلاقمي وعبد القادر العلاقمي وعاطف العلاقمي .