نواب ونائبات قادمات: القيادة السياسية تعاملت باحترافية في إدارة ملف عودة أبطالنا من السودان

الأحد 23/أبريل/2023 - 04:08 م

أشادت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، بخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة في إدارة ملف عودة القوات المصرية المتواجدة في مهمة تدريبية بدولة السودان الشقيق بعد تمرد ميليشيات الدعم السريع.

وأكدت في بيان لها اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والمخابرات العامة والمخابرات الحربية ووزارة الداخلية والخارجية استطاعوا الخروج من هذه الأزمة بحكمة بالغة وحسم ودقة عالية واحترافية متميزة.

وأوضحت، أن الخطة المصرية حققت أهدافها كاملة بدون أي خسائر مما يجعلها نموذج مُلهم لكافة الدول في الحكمة والهدوء والتكامل والتكاتف، مشيره إلى أن عودة الجنود وقضاء إجازة عيد الفطر وسط أسرهم دليل قاطع على عظمة التخطيط وقدرات القوة المصرية والأطقم الجوية ودقة التنفيذ.

وتابعت: الدولة المصرية ردت بالفعل كما تفعل دائمًا على الأصوات العالية التي تعادي سياستها، مؤكده على أن مصر ستظل دائمًا وأبدًا مرفوعة الرأس بجيشها العظيم وشعبها الوفي.