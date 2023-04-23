عضو مجلس الأطباء ينتقد بعض أعمال الدراما الرمضانية: أغلقت دور الجيش الأبيض

انتقد الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، بعض أعمال الدراما الرمضانية، موضحا أنها تهتم بتقديم مشاهد البلطجة فقط، ولم تقدم أي عمل فني يجسد معاناة الأطباء الذين يتعرضون للإهانات من ذوي المرضى وربما التعدي بالضرب أيضا، معلقا: «أغفلت دور الجيش الأبيض».

واستشهد عضو مجلس الأطباء، بواقعة تعرض طبيب لاعتداء عنيف بأحد مستشفيات العاصمة منذ سهر تقريبا أثناء تأدية عمله دخل على إثرها العناية المركزة، وفي أخرى اعتدى بلطجي على العاملين بالمستشفى وترويعهم بكلب وآخرين اعتدوا على طاقم التمريض باستخدام كرباج وكثير من حوادث الاعتداءات والبلطجة وبدلا من أن تعالج الدراما تلك الأزمة المجتمعية وتدعم الفرق الطبية التي قدم بطولات، على حسب تعبيره.

وأوضح «أمين» أن هناك تضحيات أشاد بها القاصي والداني في أزمة كورونا وقدموا خدمات الاستشارات الطبية والعلاجية حتى للناس في البيوت.

وتابع: «بدلا من ذلك يطل علينا بطل أحد المسلسلات بدور بلطجي قوي ومهندم ويحترمه الجميع في مشهد يوجه فيه كلامه لطبيب قليل الوسامة يلبس نظارة وغير مهندم ومرتبك وهو يقول له مشيرا لمصاب ما (خليك جنبه ولو مات هخليك تحصله) ثم في نهاية الأمر يجري الطبيب مرعوبا في مشهد مهين جدا.

وأشار إلى أن المشهد خارج السياق الفني تماما ولا يخدم الخط الدرامي بأي شكل وكأن صانعه يحقق غاية في نفسه أو يقصد ما يمكن أن يفهمه أي طفل أو مراهق يشاهد هذا المشهد والذي لا يمكن بعد مشاهدته أن يتمنى أن يصير يوما مثل الطبيب بل سيعجب بشدة بهذا البلطجي القوي الغني ومهندم الملابس.

‎وأكد رسالة الفن هي إنسانية بطبيعتها، تحاكي آثار الجمال في حياة الإنسان وتحلم معه وتسمو بتطلعاته لكل شيء جميل وإيجابي.