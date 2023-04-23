بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق أبشواي بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وتوك توك، على طريق أبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث إختلت عجلة القيادة في يد سائقي السيارة والتوك توك وفقدا قدرتهما على السيطرة عليهما فاصطدما معً، وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك على طريق أبشواي أمام دخلة المرور بجوار مصنع الطوب.

وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وهم: هبة دسوقي فتحي، 27 سنة، مصابة باشتباه كسر في الفخذ الأيمن،و صفاء شافعي السيد حسن، 47 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وشهد السيد زيدان، 20 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وباتعة رمضان شعبان، 28 سنة، مصاب بكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، ومحمد عاطف صلاح، 13 سنة، مصاب بجرح في الحاجب الأيسر حوالي 2 سم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.