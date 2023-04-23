مياه الفيوم: بحث حالة 600 أسرة أولى بالرعاية لتوصيل المياه والصرف

قال المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إنه فى إطار الدور المجتمعى للشركة والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل غير القادرين قام فريق المشاركة المجتمعية بعمل زيارات ميدانية وبحث للأسر الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية بقري المحافظة.

وجرى معاينة وبحث لعدد ٦٠٠ حالة على مدار الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالى ٢٠٢٣ وذلك في إطار بروتوكولات التعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني .

أكد "النجار" أن أختيار الحالات يكون وفق ضوابط محددة لضمان التأكد التام من أحقية المستفيدين من الدعم الذى تقدمة الشركة من خلال البحث الجاد و المعاينة على الطبيعة مشيراً إلى أن الشركة تقدم كافة التسهيلات المتاحة في إطار اللوائح و القوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية بالشركة .

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