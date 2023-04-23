جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بالحوامدية والبدرشين في ثالث أيام العيد

مر إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن على مستشفي الحوامدية العام ومستشفي البدرشين المركزي ثالث أيام عيد الفطر المبارك .

وتضمنت الجولة تفقد اقسام الاستقبال والطوارئ والقسم الداخلي والعناية المركزة والعمليات للتاكد من مدي جهازية المستشفتين للتعامل خلال أجازة عيد الفطر المبارك والأطمئنان علي توافر الأدوية المستلزمات الطبية وانضباط الأطقم الطبية والعاملين، كما أستمع النائب الي المرضي وذويهم لمعرفه مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة ووجه الأطقم الطبية بتوفير كافه الرعاية الصحية لهم.

جاء ذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزةإستمرار متابعة عمل المخابز ، وتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية التموين علي المخابز بنطاق المحافظة خلال فترة عيد الفطر المبارك للتأكد من جودة الخبز ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، ورفع حالة الإستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظة والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وتفقد نائب المحافظ عددا من المخابز البلدية بمدينة البدرشين للتأكد من عدم وجود تلاعب في الأوزان وتوفير رغيف الخبز للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات، مؤكدا أنه لن يتم السماح بأي تقصير أو تهاون في منظومة العمل تحقيقا للصالح العام

كما أجرى نائب المحافظ حوار مع الأهالي للتعرف منهم علي مدي رضاهم عن أنتاج رغيف الخبز وجودته فضلا عن التأكد من الألتزام بمواعيد التشغيل للمخابز .

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانيةالأستاذ محمود شنب رئيس مركز البدرشين، والدكتورة داليا هيكل وكيل مديرية الصحة بالجيزة، والدكتورة زينب مرزوق مدير الأدارة الصحية بالحوامدية، والدكتور عبد العاطي اللهواني مدير عام مستشفي الحوامدية ، والدكتور محمود فريدمدير عام مستشفي البدرشين المركزي، أسامه شحاته الجزارمدير أدارة التموين بالبدرشين.