"محلية الزينية" بالأقصر تزيل 6 حالات تعد متنوعة.. صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز الزينية شمال محافظة الأقصر، بقيادة العقيد أحمد الهواري رئيس المدينة، حملات مكثفة لإزالة التعديات بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بالمرور الدائم والمتابعة الدورية للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بالتنسيق مع مدير الإدارة الزراعية بالمركز لتنفيذ أعمال إزالة في المهد لعدد ٤ تعديات أسوار من الطوب الأبيض والاسمنت والمونة السوداء بناحية الزينية قبلي بياناتها كالآتي: الأولي علي مساحة 75 متر، الثانية علي مساحة 50 متر، الثالثة علي مساحة 50 متر، الرابعة علي مساحة 125 متر بإجمالي مساحة 300 متر، وذلك من قبل اللجنة المشكلة بقرار محافظ الأقصر رقم 66 لسنة 2022.

كما نفذت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة، أعمال إزالة في المهد، لتعدى عبارة عن سور مخالف على أرض زراعية على مساحة ٤٠ متر تقريبا، وتمت الأعمال تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، وكرم محمود ضاحي رئيس القرية، وجامع أحمد عبدالرحمن رئيس الوحدة الزراعية بقرية الصعايدة.

ونسقت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي، مع الوحدة المحلية لمدينة الزينية لتنفيذ أعمال إزالة في المهد لتعدى علي أرض أملاك دولة استصلاح وزراعة أشجار مثمرة وغير مثمرة، على جزء من مساحة ٢٠ فدان تقريبا، بحضور يوسف أحمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي، وسامي جاد الكريم سكرتير القرية بالتنسيق مع نقطة شرطة الزينية.

وتم عمل محاضر تعدى علي أراضى زراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للإحالة للنيابة العامة، وذلك بحضور نائب رئيس المركز ومدير الإدارة الزراعية ومدير الجمعية الزراعية ومسئول القسم الفني بالإدارة الهندسية وبمرافقة قوة تأمين من نقطة شرطة الزينية برئاسة الرائد يحيى جامع رئيس النقطة، والقوة المرافقة له.

وفي سياق متصل، أوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز الزينية، أنه تم العمل على تمهيد شارع طراد النيل الأقصر - العشي وجاري العمل في الطريق الواصل ما بين محطة الرفع بالزينية قبلي وحتى المعهد الأزهري بالزينية بحري، حيث تم تمهيده للرصف، كما يجري العمل في تمهيد الطرق لقرية العشي وذلك لبدء رصف الشارع الرئيسي بالقرية من محطة الرفع بالقرية، وحتى كوبري العقربي وتمت كافة الأعمال، في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بسرعة إنهاء أعمال رصف الطرق.

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تمهيد الشارع (6)