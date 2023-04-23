إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بأوسيم والصف والواحات والوراق

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لأي أعمال بناء مخالف خلال أيام عيد الفطر المبارك، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تواجد الأجهزة التنفيذية خلال إجازة عيد الفطر المبارك ومواجهة التعديات على الاراضي الزراعية، حيث قام مركز ومدينة أوسيم بإزالة مخالفة على مساحة (٨٠ مترا) بمدينة أوسيم إلى جانب إزالة اسوار على مساحة (٣٥٠ مترا) بقرية البراجيل حوض التقصيرة تعدي على الأرض الزراعية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي مركز الصف تمت إزالة حالتين بمنطقة عرب حصار بحري وإزالة فوريه لحاله في المهد على أرض زراعيه بقريه ابو طماعه وجميعهم بالوحدة المحلية غمازه الصغرى .

كما تم إزالة بناء مخالف بمساحة 120 م2 مشيدة من بلوك الحجر الجيري بمنطقة روني بقرية القصر بمركز الواحات البحرية.

وفي حي الوراق تم إزالة للسقف المخالف بمنطقة الارض الخضراء بالخلايفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.