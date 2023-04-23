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الإثنين 24 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة فورية لـ 6 حالات تعدى بالبصيلية وأسوان ونصر النوبة وإدفو

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أراضي الدولة بأسوان
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تواصل الأجهزة المعنية سلسلة جهودها المكثفة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وخاصة خلال أيام عيد الفطر المباك وذلك من خلال إزالة التعديات والإشغالات ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات .

وفى هذا الإطار تفذت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية  أعمال الإزالة الفورية فى المهد لـ 3 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة وذلك على مساحة 1200 م2 ، وهى عبارة عن أسوار حديثة من الطوب الأبيض ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

ورصدت  الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حالة تعدى بمنطقة خلف الألبان بحى الصداقة الجديدة على مساحة 200 م2 ، وتم التعامل السريع معها بالإزالة الفورية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بالتصدى للشروع فى البناء على أراضى الدولة من جانب مجهولين ، وتم الإزالة الفورية لحالة التعدى على مساحة 150 م2 ، وبإرتفاع 1.5 متر ناحية العمارات السكنية بالمدينة ، مع مصادرة الأدوات المستخدمة فى البناء لصالح الوحدة المحلية .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 250 م2 بقرية العطوانى التابعة للوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى ، وتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بإستكمال أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والمخلفات من القمامة والأتربة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب أمام المواطنين .

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عيد الفطر المبارك ازالة التعديات أخبار محافظة أسوان