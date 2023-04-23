إزالة فورية لـ 6 حالات تعدى بالبصيلية وأسوان ونصر النوبة وإدفو

تواصل الأجهزة المعنية سلسلة جهودها المكثفة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وخاصة خلال أيام عيد الفطر المباك وذلك من خلال إزالة التعديات والإشغالات ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات .

وفى هذا الإطار تفذت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية أعمال الإزالة الفورية فى المهد لـ 3 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة وذلك على مساحة 1200 م2 ، وهى عبارة عن أسوار حديثة من الطوب الأبيض ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

ورصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حالة تعدى بمنطقة خلف الألبان بحى الصداقة الجديدة على مساحة 200 م2 ، وتم التعامل السريع معها بالإزالة الفورية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بالتصدى للشروع فى البناء على أراضى الدولة من جانب مجهولين ، وتم الإزالة الفورية لحالة التعدى على مساحة 150 م2 ، وبإرتفاع 1.5 متر ناحية العمارات السكنية بالمدينة ، مع مصادرة الأدوات المستخدمة فى البناء لصالح الوحدة المحلية .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 250 م2 بقرية العطوانى التابعة للوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى ، وتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بإستكمال أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والمخلفات من القمامة والأتربة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب أمام المواطنين .

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