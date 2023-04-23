"عيدنا هو راحة مرضانا".. انتظام العمل بحميع وحدات الكلي بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم الأحد أن وحدات الغسيل الكلوى على مستوى المحافظة تعمل بكامل طاقتها خلال أجازة عيد الفطر المبارة لافتاً إلى تواجد كافة الاطقم الطبية على رأس عملها بهذه الوحدات وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء أجازة عيد الفطر.
وقال الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى إنه تم اجراء نحو 3000 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي خلال عيد الفطر المبارك.
وأضاف البيلى أنه سيتم خلال هذا الاسبوع إجراء ٩٠٠٠ جلسة غسيل كلوي لعدد ٢٩٥٠ مريضاً بـ ٣٠ وحدة غسيل تابعة لمديرية الصحة فضلاً عن توفير تم توفير كافة المستلزمات اللازمة لذلك.