في ثالث أيام عيد الفطر .. ضبط 110 مخالفات تموينية لمخابز ومحال بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استمرار تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة وجودتها ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية فضلا عن توافرها بكميات وأصناف تلبي احتياجات المواطنين وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وذلك خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

واشار اللواء أحمد راشد إلى انتظام عمل ٢٠ لجنة مشكلة تغطى قطاعات المحافظة بمديرية التموين للمرور علي المخابز البلدية والسياحية والبداليين التموينين ومنافذ بيع السلع للتأكد من اوزان ومواصفات الخبز المنصرف للمواطنين وضبط اي مخالفات .

وأكد محافظ الجيزة قيام الحملات التموينية بضبط ١١٠ مخالفات تموينية خلال اول ثلاث أيام من اجازة عيد الفطر المبارك حيث تنوعت المخالفات ما بين ضبط خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المحددة ومخابز مغلقة دون إذن مسبق وعدم إعطاء بون صرف وعدم الإعلان عن اسعار السلع بمحال عامه وتلاعب في الارصدة وتجميع بطاقات صرف دعم تمويني.

مشيراً إلى أنه تم ضبط ٢١٠ بطاقات صرف دعم تمويني بأحد المخابز بمدينة الحوامدية بالمخالفه وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق خلال اجازة العيد للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين والاطمئنان على توافر السلع الغذائية وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالسلع والأسعار.

ولفت إلى أن غرفه العمليات وإدارة الازمات تتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين خلال اجازة عيد الفطر المبارك للتعامل الفوري حيالها لضمان تقديم الخدمات للمواطنين علي أكمل وجه .