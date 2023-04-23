عيد الفطر.. احتفالات وغناء داخل حديقة الأورمان في ثالث أيام العيد

رصدت عدسة “البوابة نيوز” مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في ثالث أيام العيد داخل حديقة الأورمان، حيث شهدت حديقة الأورمان عددا من التجمعات العائلية بجانب تجمع عدد من المواطنين من أجل الغناء والاحتفال بعيد الفطر وسط أجواء من البهجة والسرور داخل حديقة الأورمان.
ومن أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك أيضا، تقديم الهدايا والعيدية للأطفال؛ حيث يعتبره المصريون فرصةً عظيمة للتقارب بين بعضهم البعض، وإحياءً لصفة صلة الرحم بينهم، التي حثهم عليها الدين الإسلامي، كما أنه بعد الانتهاء من الصلاة، تبدأ الزيارات بين الأهل والأقارب، ويفرح الأطفال بملابسهم الجديدة، ويقومون بركوب المراجيح والأحصنة والدراجات.