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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

روما: جميع الإيطاليين في السودان بخير

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
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قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأحد، إن وحدة الأزمات بالوزارة اتصلت بجميع الإيطاليين في السودان وإنهم بخير.

وأوضح تاياني: "تم التحدث إليهم كل على حدة، جميعهم بخير وسيذهبون إلى سفارتنا، لا أستطيع أن أقول لكم أكثر من ذلك لأسباب أمنية".

وقال تاياني: "إننا نتحرك لضمان سلامة جميع مواطنينا الموجودين في الخرطوم"، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأضاف تاياني: "سفارتنا ستكون نقطة التجمع، وبعد ذلك سوف نتأكد من أننا نستطيع نقلهم إلى بر الأمان. إن قواتنا المسلحة، والقوات الجوية، والإدارات المشتركة بين القوات تعمل بكامل طاقتها: سيكون الأمر متروكا لهم لضمان أقصى درجات الأمن وحماية مواطنينا".

وقال وزير الخارجية الإيطالي: "آمل أن يتم كل شيء بسرعة، نحن نعمل مع السلطات المحلية للحصول على جميع التصاريح اللازمة".

وزير الخارجية الايطالي السودان