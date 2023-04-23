محافظ بني سويف يهنئ الرئيس بمناسبة الذكرى الـ 41 لتحرير سيناء

بعث الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الــ 41 لتحرير سيناء، والتي جاء فيها:

يسعدني أن أتقدَم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات الطيبة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء،أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري بمزيد من التقدم والازدهار.. داعياً المولى عزوجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وناصراً للحق وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها.

كما بعث محافظ بني سويف برقيات تهنئة بهذه المناسبة العظيمة،لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ،الفريق أول:محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق:أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.