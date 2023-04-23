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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمطرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، وقرر بتضرره من سكان العقار الملاصق للعقار محل سكنه لقيامهم بأعمال حفر نتج عنها شروخ بالحوائط بالعقار محل سكنه. 

وبالإنتقال لمحل البلاغ، أمكن ضبط (4 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ، وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 5 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

أعمال حفر التنقيب عن الآثار بالمطرية القبض على 4 أشخاص