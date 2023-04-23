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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على رجل وسيدة لاتجارهما في الهيروين بالبساتين

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت مباحث القاهرة من القبض علي رجل وسيدة لقيامهما بالاتجار في الهيروين المخدر بمنطقة البساتين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص وسيدة - مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مباحث القاهرة الهيروين البساتين قسم شرطة الخليفة المواد المخدرة