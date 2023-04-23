"رمضانك صحة".. "الرعاية الصحية" بالأقصر تقدم 23000 خدمة مجانية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، اليوم الأحد، عن حصاد مبادرة "رمضانك صحة لكل العيلة"، التي أطلقتها خلال شهر رمضان المبارك منذ نهاية شهر مارس الماضي، بناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التامين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة، أن المبادرة أسفرت عن المتابعة المجانية لأكثر من 23000 منتفع منزليا، وتسليم العلاج الشهري لهم خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحالات المرضية التي تعوق الحركة والوصول إلى الوحدات والمراكز الصحية التابعة لهم، مثل حالات السمنة المفرطة أو الإعاقة وغيرها من الحالات اللازمة.

كما تم تقديم التوعية والتثقيف الصحي خلال الرعاية الطبية المنزلية والمجانية للمبادرة من قبل الفريق الطبي، كما إحالة الحالات الطارئة المكتشفة أو التي تستدعي العرض علي تخصصات متقدمة للفحص والعلاج بالمستشفيات التابعة لها.

وقدم قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، الشكر لكافة الفرق الطبية والعاملين الذين تقدموا للعمل خلال المبادرة وخلال ساعات الصيام يوميا، كما شارك قيادات الفرع رسالة شكر خاصة من قبل الدكتور أحمد السبكي، وقيادات الهيئة العامة للجنود البواسل من العاملين والفرق الطبية القائمين علي خدمة وراحة المواطنين داخل المنشآت الصحية يومياً طوال الشهر الكريم، وتضحياتهم بأجمل اللحظات العائلية من أجل تأدية عملهم وواجبهم الوطني.

ورصدت "البوابة نيوز" تنفيذ مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" داخل وحدة طب أسرة حي القرية، ومرافقتهم خلال جولة تفقدية بالمنازل والشوارع والدواوين لصرف العلاج للأمراض المزمنة، وقياس ضغط وقياس السكر تحت رعاية هيئة التأمين الصحي الشامل الأقصر، وبقيادة الدكتور أحمد بدوي مدير وحدة طب الأسرة بالقرية، والدكتورة مريم عبدالباسط أبوالخل مدير رضا المنتفعين بالوحدة، والدكتور محمد عبدالله والدكتور جلال التهامي العيلي، وتم توزيع أدوية لنحو 50 مريض، وتم الكشف علي 100 مريض ومريضة تجاوزوا 60 سنة، وسط سعادة المواطنين بالخدمات المقدمة.

وفي سياق متصل، كان قيادات فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، قد شاركوا في حفل إفطار مع الفرق الطبية والعاملين بعدد من المنشآت الصحية علي مدار شهر رمضان المبارك، وسط أجواء رمضانية وخاصة مع المغتربين منهم أو ممن تقتضي الحاجة تأدية عملهم وقت الإفطار من داخل المنشآت الصحية والعلاجية.

مبادرة رمضانك بصحة (1)

مبادرة رمضانك بصحة (1)

مبادرة رمضانك بصحة (2)

مبادرة رمضانك بصحة (2)

مبادرة رمضانك بصحة (3)

مبادرة رمضانك بصحة (3)

مبادرة رمضانك بصحة (4)

مبادرة رمضانك بصحة (4)

مبادرة رمضانك بصحة (5)

مبادرة رمضانك بصحة (5)

مبادرة رمضانك بصحة (6)

مبادرة رمضانك بصحة (6)

مبادرة رمضانك بصحة (7)

مبادرة رمضانك بصحة (7)

مبادرة رمضانك بصحة (8)

مبادرة رمضانك بصحة (8)

مبادرة رمضانك بصحة (9)

مبادرة رمضانك بصحة (10)

مبادرة رمضانك بصحة (11)

مبادرة رمضانك بصحة (12)

مبادرة رمضانك بصحة (13)

مبادرة رمضانك بصحة (14)

مبادرة رمضانك بصحة (15)

مبادرة رمضانك بصحة (16)

مبادرة رمضانك بصحة (17)

مبادرة رمضانك بصحة (18)

مبادرة رمضانك بصحة (19)

مبادرة رمضانك بصحة (20)

مبادرة رمضانك بصحة (21)