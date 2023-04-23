سقوط عاطل قبل ترويج 5 كيلو حشيش بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) وبحوزته (كمية من الحشيش المخدر وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)

وبمواجهته إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

