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الإثنين 24 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط عاطل قبل ترويج 5 كيلو حشيش بالقاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) وبحوزته (كمية من الحشيش المخدر وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) 
وبمواجهته إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع  والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

5 كيلو حشيش بمحافظة القليوبية بمديرية أمن القاهرة سقوط عاطل