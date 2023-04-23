تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) وبحوزته (كمية من الحشيش المخدر وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)
وبمواجهته إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حوادث وقضايا
سقوط عاطل قبل ترويج 5 كيلو حشيش بالقاهرة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) وبحوزته (كمية من الحشيش المخدر وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) وبحوزته (كمية من الحشيش المخدر وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)