بأسلوب التسلق.. ضبط لص سرق هواتف وساعات بالتجمع الخامس

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (5 هواتف محمولة – 5 ساعات يد) من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، وأقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب وإعترف بسرقة (مبلغ مالى وبعض الإكسسوارات والملابس) من داخل مسكن أحد الأشخاص بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها وأقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

