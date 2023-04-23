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الإثنين 24 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط صاحب محل وشقيقه لاتجارهما في النقد الأجنبي بالمرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي صاحب محل وشقيقه لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة المرج.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل وشقيقه) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ويتخذان من المحل عملهما الكائن بدائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع. 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمحل عملهما وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" - ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول).. بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

الإتجار بالنقد الأجنبى القبض علي صاحب محل عملات محلية قسم شرطة المرج