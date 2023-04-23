ضبط 4 أشخاص بحيازة فرد خرطوش وطلقات نارية وكابلات كهربائية مسروقة

الأحد 23/أبريل/2023 - 01:38 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة لذات العيار وكمية من الكابلات الكهربائية الخاصة بأعمدة الإنارة حال قيامهم بقص وسحب كابلات أحد أعمدة الإنارة بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم.

وأسفرت حملة أمنية شنتها الوزارة على اللصوص بالقاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية، حيث تمكن وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو من ضبط 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - كمية من الكابلات الكهربائية الخاصة بأعمدة الإنارة حال قيامهم بقص وسحب كابلات أحد أعمدة الإنارة بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بأن الكابلات المضبوطة بحوزتهم من متحصلات سرقة أعمدة الإنارة بالطريق محل البلاغ وأضاف أحدهم بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

كما تمكن وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبحوزته بطارية سيارة مجهولة المصدر حال تواجده بدائرة القسم، وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من داخل سيارة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب الضغط على الكابود.

وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب الضغط على الكابود، وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية ميكانيكي - مقيم بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.