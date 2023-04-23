الغزاوي رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد العزاوي عضو مجلس إدارة النادي برئاسة بعثة الفريق الأحمر المسافرة للمغرب لمواجهة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي في الذهاب أمس السبت بهدفين دون رد سجلهما محمود عبد المنعم "كهربا" وحمدي فتحي.

وكلف الأهلي عضو مجلس الإدارة محمد الغزاوي بترأس البعثة التي ستغادر للمغرب يوم الثلاثاء المقبل.

وبدأ الغزاوي مبكرا الترتيب لرحلة المغرب بالتنسيق مع السفارة المصرية في المغرب.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء يوم السبت المقبل في الإياب بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

الجدير بالذكر أن وفد الرجاء في القاهرة كان قد أشاد بما وصفه "الاستقبال الحافل" من جانب إدارة الأهلي، وفقا لما صرح به رئيس بعثة الفريق المغربي مهدي عفير.