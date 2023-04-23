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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي
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بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ(41 ) لتحرير سيناء الحبيبة.

وقال رئيس مجلس النواب في نص برقية التهنئة:
“تحتفل مصر بالذكرى الحادية والأَربعين لتحرير سيناء الحبيبة.. ذلك اليوم الذى سيظل خالدًا في ذاكرة أمتنا، عُنوانًا لطريق كفاح وفخر سلكه شعب وجيش، فعبر به من ظلام الهزيمة إلى فجر النصر والأمل”.

وتابع: "بمشاعر يملؤها الفخر والإعزاز بهذه المناسبة الوطنية المجيدة ، أتقدم لسيادتكم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بأخلص التهاني، سائلين المولى عز وجل أن يجعل التوفيق والسداد حليفكم".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة : “حفظ الله مصر عزيزة أبية وصان أرضها حرة كريمة، ووفق شعبها إلى سبل التقدم والرخاء”.

مجلس النواب حنفي جبالي تحرير سيناء