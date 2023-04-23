لماذا نجحت أمريكا في إجلاء رعاياها من السودان وفشلت فرنسا؟

تحدث الكاتب الصحفي أشرف العشري، عن إجلاء رعايا الدول من السودان، كاشفًا لماذا نجحت أمريكا في إجلاء رعاياها ولم تنجح فرنسا حتى الآن.

وقال العشري خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" الأحد، إن الجانب الأمريكي بعد وقوع عملية التصعيد العسكري كان لديه خطط استباقية ودرس الأمر بكافة جوانبه، وقرر يوم الجمعة الماضية اتخاذ قرار عاجل بنقل قوات أمريكية إلى قاعدة جيبوتي، حيث تم من خلالها رصد كل الإحداثيات الخاصة بإمكانية نقل الرعايا من السودان.

واستكمل: "على عكس ذلك فرنسا حتى الأمس تؤجل قرار ترحيل رعاياها"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تأخر جدًا في الدراسة مما أدى إلى تعرض موكب السفارة الفرنسية إلى الاستهداف من الميليشيا، موضحًا أنه لم يتم التعاون بين الجانب الفرنسي وقوات الدعم السريع.

وأضاف أن المشهد في السودان معقد جدًا، وهناك تصعيد متبادل بين طرفي النزاع هناك.وتابع: "للأسف الشديد هذا الأمر انعكس بشكل سيء على تطورات الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطن السوداني"، موضحًا أن عمليات القصف شملت مناطق عريضة داخل العمق السوداني.