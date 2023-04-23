الدوري المصري الممتاز.. "أوسوريو" يجتمع برباعي الزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسات منفردة مع سامسون إكنيولا ومحمود شبانة وسيف الدين الجزيري وحسام عبد المجيد، رباعي القلعة البيضاء خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبل في مسابقة الدوري.

وشهدت الجلسات شرح بعض المهام المطلوب تنفيذها خلال التدريبات بجانب كيفية التعامل مع الكرات العرضية والكرات الثابتة استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن صفوف الزمالك في لقاء سيراميكا اللاعب مصطفى شلبي، وذلك للإيقاف بسبب البطاقات الصفراء المتراكمة.

ويحتل فريق الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 40 نقطة من خوض 24 مباراة.

وخلال 24 مباراة، نجح فريق الزمالك في الفوز بـ11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 36 هدفا، ودخل مرمى الفريق 24 هدفا.