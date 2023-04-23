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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ثالث أيام عيد الفطر.. تنظيم مهرجان البطيخ على شواطئ مكادي بالغردقة

مهرجان البطيخ بمنطقة
مهرجان البطيخ بمنطقة مكادي بالغردقة
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حرص أحد المنتجعات السياحية، بمنطقة صن رايز رويال مكادي جنوب مدينة الغردقة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، على تنفيذ مهرجان البطيخ على شاطئ البحر الأحمر، لإسعاد السائحين الأجانب والمصريين خلال أيام العيد، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنشيط حركة السياحة.

 وقال خالد الصغير، مدير أحد المنتجعات السياحية بمنطقة مكادي، إن إدارة المجموعة،بقيادة حسام الشاعر، رئيس المجموعة، حريصين على تنوع الخدمة المقدمة للسائحين والعمل علي الفقرات المتنوعة والفلكلور ومهرجانات الفواكة  بجانب الأنشطة والفقرات اليومية حيث تم اليوم إقامة مهرجان البطيخ علي شاطئ البحر بأشكال مختلفة من تقديم البطيخ فى عدة صور متنوعة، بالاضافة الي، تصنيع الحلويات من البطيخ وكذلك العصائر المختلفة من البطيخ والكانتلوب، فضلا عن تقديم فقرات فنية وفلكلورية وعروض التنورة والاكروبات. وذلك بناء علي توجيهات سعيد اعتيق  المدير الإقليمي، بإستمرار الحفلات والمهرجانات المتنوعة والفلكلور ومهرجانات الفواكة والماكولات المختلفة خلال فترة النهار وتواجد السائحين علي الشاطيء خلال أيام العيد،  مع الاستمرار فى هذة الأنشطة الإضافية بعد أيام العيد لتكون بشكل دائم ومنتظم خاصة مع تزايد الأفواج السياحية من المصريين بجانب السائحين الأجانب من الجنسيات المختلفة.

 وتشهد الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة ارتفاعا كبيرا فى نسب الأشغال  ومن جانبه أشار بهاء الدين مصطفي شيف العمومي،  أن مهرجان البطيخ شهد اقبالا كبيرا من السائحين الأجانب والمصريين معبرين عن سعادتهم بالخدمة المقدمة لهم مؤكدا علي تقديم عدد من مهرجانات الفواكة خلال فترة الصيف ومنها مهرجان الفراولة والبرتقال وصناعة الحلويات والعصائر الطبيعية مع الفقرات الفنية والفلكلورية المتنوعة يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتنشيط قطاع السياحة وزيادة نسب الأشغال.

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الأجانب والمصريين الفنادق والمنتجعات ثالث أيام عيد الفطر لتنشيط حركة السياحة