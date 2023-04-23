الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات يواصل تلقي المشاركات بالنسخة 13 من "المؤرخ الشاب"

يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات العربية المتحدة تلقي المشاركات الخاصة بالنسخة الثالثة عشرة من جائزة المؤرخ الشاب من طلبة المدارس المستهدفين، وقد أعربت اللجنة المنظمة للجائزة عن سعادتها بالإقبال الطلابي المميز على الجائزة، وبالأعمال المشاركة التي وصلتها، والمقرر استئناف تحكيمها في الأسبوع الأول والثاني من شهر مايو القادم، والتي تتم بشراكة مع مقيّمين متخصصين بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعن المشاركات الطلابية في الجائزة، قال الأستاذ حمد سليم الحميري رئيس اللجنة المنظمة لجائزة المؤرخ الشاب: إننا في الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع شركائنا نعمل لمواصلة النجاح الذي حققته جائزة المؤرخ الشاب في دوراتها السابقة، وذلك تعزيزاً للبحث العلمي في الأوساط الطلابية، ولتحفيزهم على الاهتمام بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة المجيد وتراثها العريق، وقد أضفنا إلى مواضيع الجائزة موضوع "الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وهذه الإضافة جاءت استجابة لإعلان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة -حفظه الله- 2023 عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أردنا من ذلك تسليط الضوء على قضايا الاستدامة، لا سيما وأن سجل الدولة حافل بالحفاظ على الاستدامة التي تهدف إلى بناء مستقبل زاهر للأجيال.

وأكد أن الجائزة تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتشجيعهم على التميز، وتفجير طاقاتهم الخلاقة في البحث العلمي والميداني، ونحن نتطلع إلى مهارات الطلبة وأفكارهم الابتكارية التي من شأنها أن تجعل الدورة الحالية من جائزة المؤرخ الشاب تتفوق على سابقاتها، وتأتي بما يثري المعرفة والمحتوى العلمي والبحثي الذي يمتاز به السجل الحافل للجائزة.

وأضاف الحميري: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية سيواصل استقبال المشاركات الطلابية لغاية الأسبوع الأول من شهر مايو2023، وهدفنا هو النهوض بفكر الشباب بوصفهم الفئة الفاعلة في المجتمع، واكتشاف المهارات الوطنية الطلابية، وإثراء المجتمع بالكفاءات الشابة المبدعة، ودفع الأجيال نحو الريادة، وتأصيل عطائهم العلمي والبحثي.

وفي سياق متصل فإنه سيتم تحكيم الأعمال الطلابية المشاركة في غضون الأسبوعين الثاني والثالث من مايو المقبل، فيما سيتم الإعلان عن أسماء الطلبة الفائزين، وتنظيم حفل التكريم في الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2023م، ويستطيع الراغبون بالمشاركة معرفة المزيد عن الدورة 13 وتعبئة نموذج طلب المشاركة في الجائزة لدى زيارتهم الموقع الإلكتروني للأرشيف والمكتبة الوطنية: www.nla.ae، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: YHA@nla.ae .

هذا وسيتم توثيق الأعمال الطلابية الفائزة في كتب محكمة يصدرها الأرشيف والمكتبة الوطنية، أسوة بالإصدارات الأخيرة التي احتوت البحوث الفائزة التي أسفرت عنها الدورتان الثامنة والتاسعة من جائزة المؤرخ الشاب، للأعوام: 2016-2017 و2017-2018، وذلك لتكون مرجعاً للباحثين في الشؤون ذات الصلة بمواضيع الجائزة.

وتجدر الإشارة إلى أن جائزة المؤرخ الشاب تستهدف في نسختها الجديدة الطلبة من الصف الخامس حتى الثاني عشر، ويخصص مجال كتابة البحوث لطلبة الحلقة الثالثة من الصف التاسع وحتى الثاني عشر، فيما تكتفي المشاركة في الجائزة من طلبة الحلقة الثانية من الخامس وحتى الثامن بإعداد التقارير عن جانب من جوانب الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الجغرافية في الإمارات.

وتشتمل جائزة المؤرخ الشاب 2023على الفئات التالية: التاريخ الشفاهي، التاريخ الجغرافي، التاريخ الاقتصادي، التاريخ الاجتماعي، ودراسات إماراتية.

وأما التقارير المطلوبة في الدورة 13 فهي عن: قصة مؤسسة يكتب فيها الطالب عشر صفحات عن تاريخ مؤسسة ما، وتطورها ودورها في تحقيق رؤية الدولة، أو عن كتاب مترجم من اللغة الإنجليزية إلى العربية عن دولة الإمارات العربية المتحدة؛ يلخص الطالب محتواه ويبدي رأيه فيه.



من أرشيف جائزة المؤرخ الشاب