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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

في ثالث أيام عيد الفطر.. كرنفالات ومهرجانات وهدايا وألعاب بمراكز الشباب بالدقهلية

اقبال كثيف على مراكز
اقبال كثيف على مراكز شباب الدقهلية للاحتفال بالعيد
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استمر الآلاف من النشء والشباب والمواطنين فى اقبال كبير لم تشهده مراكز الشباب بالدقهلية، اليوم الأحد ثالث ايام عيد الفطر المبارك للاستفاده بمبادرة " العيد أحلى بمراكز الشباب"، وما شاهده المواطنين من فعاليات وبرامج متنوعة كثيفة تنفذ خلال أجازة عيد الفطر المبارك بالهيئات الشبابية والرياضية بالشباب والرياضة بالدقهلية.

وجاء الإقبال الكبير على مراكز الشباب على مستوى محافظة الدقهلية، وذلك للرؤية البعيده لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي عمل على تطوير منظومة العمل بالشباب والرياضة بتطوير البنية التحتية، ونظرته الثاقبة بتأهيل العنصر البشري الذي يعمل فى هذه المنشآت الشبابية والرياضية، فأصبحت بحق مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب النشء والشباب بل والأسرة المصرية كلها.

وتتضمن فعاليات مبادرة "العيد احلى بمراكز الشباب" فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة، العديد من الفقرات والبرامج ومهرجانات وهدايا وألعاب، وتشمل فقرات: ترويحية وفنية وإستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال،  وفقرة الساحر والعرائس وفقرات غنائية يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على فتح مراكز الشباب على مستوى المحافظة أمام النشء والشباب والمواطنين مجانا خلال اجازة عيد الفطر المبارك، وتوفير كافة الخدمات لهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لكى يستفيدوا من أنشطة مراكز الشباب على مستوى قرى ومدن المحافظة، والمتابعة المستمرة لسيادتها من خلال غرفة عمليات خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

ويذكر أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، تأتي للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الذي حققته في العام الماضي فى استقبال المواطنين ومشاركتهم في الفعاليات والأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب، تأكيداً على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب النشء والشباب والمواطنين، فى إطار توجيهات القيادة السياسية الحكيمة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية المستدامة 2030.

وتأتى تنفيذ مبادرة "العيد احلى بمراكز الشباب" بالشباب والرياضة بالدقهلية،  برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة ، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدقهلية الشباب والرياضة بالدقهلية ثالث أيام عيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك