ناقد فني مشيدا بـ"تحت الوصايا": مني زكي خطيرة.. وعمر الشريف هيكسر الدنيا

أشاد الناقد الفني خالد محمود، بالموسم الدرامي الرمضاني هذا العام، معتبرًا أنه كسر الحواجز بين أصحاب النظرات المتخصصة والجماهير، حيث أن "الحس الجماهيري ارتفع بشكل كبير ".

وقال خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الأحد، إن الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام، شهد تنوع وفكر كبير وتغير في المحتوى والأداء.

وأضاف أن الفنانة الكبيرة منى زكي في حالة توهج كبيرة هذا العام في ظل دورها الذي قدمته بمسلسل "تحت الوصايا"، ونجحت في إشراك الجمهور داخل الشخصية والعمل.

وواصل "تعبيرات منى زكي خطيرة وتقدم دور هام، وأتمنى أن تنتقل هذه الحالة لباقي ممثلات مصر".

وأوضح خالد محمود، أن الطفل عمر الشريف موهوب جدًا "هيكسر الدنيا" وسيكون له مستقبل كبير.

