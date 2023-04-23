توافد المواطنين على القناطر الخيرية في ثالث أيام عيد الفطر.. بالفيديو

رصدت كاميرا فضائية "إكسترا نيوز"، أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك من حدائق القناطر الخيرية، تزامنا مع اليوم الثالث لعيد الفطر.

وأشار كريم رجب مراسل فضائية اكسترا نيوز، إلى أن حدائق القناطر الخيرية تعتبر مقصدا مهما لجميع المواطنين خلال الأعياد، نظراً لموقعها الجغرافي، للاستمتاع بالأجواء الربيعية وسط الأشجار مع الحدائق المطلة على نهر النيل، ولاحتوائها علي أعداد كبيرة من الأشجار النادرة.

وفتحت حدائق القناطر الخيرية أبوابها لاستقبال المواطنين للاحتفال صباح اليوم ، تألقت الحدائق في ثوبها الجديد بعد أعمال التطوير التي تم تنفيذها بإشراف وزارة الري، حيث تضم تلك الحدائق الكثير والكثير من الأشجار التاريخية والتي يتخطى عمرها الـ150 عاما.