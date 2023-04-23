تموين القليوبية: البدء في استلام القمح من المزارعين والموردين

أعلنت مديرية التموين بمحافظة القليوبية، تجهيز 11 موقعا ما بين صوامع ومراكز تجميع الغلال، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مع اتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

وأوضح عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم البدء في استلام القمح من المزارعين والموردين لموسم 2023، اليوم الأحد، وستكون البداية بصوامع بنها على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن خريطة مواقع وهناجر ومواقع تجميع محصول القمح بالقليوبية يبلغ عددها 11 موقعا، وهي "5 مواقع تابعة لمطاحن شمال القاهرة ووسط وغرب الدلتا والجهة التسويقية لها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وموقعان تابعان للشركة المصرية الصوامع والتخزين، و4 مواقع تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالقليوبية".

وأشار "أبو زيد"، أن مواقع التخزين والهناجر والصوامع المعدة لاستلام القمح وتوريدها من المزارعين جاهزة، وجرة التأكد من توافر الشروط فيها، والحالة الفنية لها جيدة، وجار تشكيل لجان استلام المحصول من المزارعين، موضحا أنه تبلغ السعة التخزينية بصوامع وشون وهناجر المحافظة 179 ألفا و840 طنا، حيث جرى التأكد من حالة المواقع وجاهزيتها، وجار تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام للمحصول.