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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عمرو السيسي يبدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك

عمرو السيسى
عمرو السيسى
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بدأ عمرو السيسي، لاعب وسط  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأحد.

وخاض اللاعب مجموعة من التدريبات الفردية تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالفريق، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة وتسببت في غيابه عن المباريات الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، بعدما حصل اللاعبون على راحة من التدريبات لمدة يومين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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