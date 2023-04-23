أكثر من 10 آلاف زائر.. المواطنون يتوافدون على حديقة الأزهر لقضاء إجازة العيد

شهدت حديقة الأزهر بالقاهرة، إقبالا كبيراً من جانب المواطنين، للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مراسل فضائية "إكسترا نيوز" أحمد عبدالرازق، إنه بدأ منذ الساعات الأولى صباح اليوم توافد المواطنين على حديقة الأزهر للاستمتاع بإجازة العيد الفطر، وأيضا وسط المناظر الخلابة ومنها الحدائق والشلال والنافورة الموجودة داخل الحديقة.وأضاف مراسل الفضائية، أنه في ثالث أيام العيد تعتبر حديقة الأزهر واحدة من المقاصد المهمة والرئيسية التي تشهد إقبالا من المواطنين، ويتضاعف عدد الزائرين في المناسبات والإجازات الرسمية، حتى وصل أمس إلى 10 آلاف زائر.

وأوضح مراسل الفضائية، أن الحديقة بها العديد من المعالم التاريخية والأثرية، ومنها (الأشجار النادرة، ومتحف الزهور، الشلال، وأكثر من نافورة، وبحيرة البط).