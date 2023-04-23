أحد الفائزين بجائزة المبدع الصغير: أتدرب يوميا على الكمان لأكثر من 6 ساعات (فيديو)

احتفى برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، بعدد من الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير.

وقال طارق أشرف، خلال حواره بالبرنامج، إلى أنه تعلم العزف على الكمان وهو في الخامسة من عمره، حيث إنه يبلغ من العمر 17 سنة.

وأشار طارق إلى أن مدة تدريبه اليومية تستمر لأكثر من 6 ساعات بالعزف على الكمان، مضيفًا أنه يعمل مع الوقت على صقل موهبته.

وشدد على أنه يمارس العزف على الكمان بشغف وحب كبير، مضيفا "لو أخدت الموضوع على أنه مذاكرة فلا يمكن الإبداع.. الأمر يكون بشغف وحب".

جدير بالذكر أن جائزة المبدع الصغير، تمثل إحدى صور رعاية الدولة للموهوبين الصغار، عن طريق اكتشاف المواهب فى مختلف المجالات الفنية والأدبية والابتكارات العلمية للأطفال من سن 5 إلى 18 سنة.



