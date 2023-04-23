أوسوريو يدرس استبعاد زيزو أمام سيراميكا كليوباترا

يدرس الكولومبي أوسوريو المدير الفنى للزمالك استبعاد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق من مواجهة سيرامكا كليوباترا المقبلة فى بطولة الدوري الممتاز .

ويري أوسوريو أنه من الأفضل منح راحة اضافية لزيزو بعد الإصابة التى لحقت به ، وانه لا داعي للإستعجال فى عودة اللاعب لأنه يحتاج الى فترة راحة بسبب معاناته من الإجهاد كونه يشارك أساسيا دئاما مع الفريق ويحتاج الى راحة .

كما يفضل الجهاز الفني للفريق، منح زيزو راحة من المشاركة في لقاء سيراميكا كليوباترا، من أجل تجهيزه بالشكل الأفضل لمباراة السوبر المصري، أمام الغريم التقليدى النادي الأهلي.

وكان زيز قد تعرض للإصابة فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة فى الدوري والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 . ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري .