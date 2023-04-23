محافظ المنوفية: ضبط 300 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، تحرير (164) محضر تموينى تنوع ما بين (115) محضر مخالفات للمخابز للتلاعب في وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات و(49) محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأشار إلى أنه تم ضبط (300) كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى و(3) شيكارة دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز البلدية بهدف التربح ، جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية المكبرة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط منظومة الأسعار والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية.

وأفاد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين أن من أهم القضايا التموينية التى تم ضبطها خلال الحملة التفتيشية، تحرير محضرين جنح بمنوف ضد أصحاب محلات جزارة لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وضبط 175 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم تحرير محضرين جنح بناحية بندر تلا ضد أصحاب ثلاجة لحفظ اللحوم لحيازتهم كمية قدرها (106) كجم لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فيما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز بلدى بناحية سهواج بأشمون لتجميعه (3) شيكارة دقيق بلدى مدعم بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء والاستيلاء على الدعم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ومنع استغلالهم وحمايتهم ضد أى تلاعب.

هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مرور لجان المتابعة على كافة الأسواق والمحال العامة وبالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة الأسعار وإحكام الرقابة على السلع، مشيراً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.