أحمد داود يحقق 3.5 مليون بفيلم يوم 13 في ثاني أيام العيد

حقق النجم أحمد داود بفيلمه يوم ١٣ في ثاني أيام عيد الفطر ما يقرب من ٢.٥ مليون جنية ليصعد تدريجيا في بوكس اوفيس أفلام العيد بعدما حقق 869,342 الف جنية في أول يوم عرض ليجمع حتى الآن 3,369,342 .

‎ويعتبر فيلم يوم ١٣ أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم.

وحضر أحمد داود العرض الخاص للفيلم واحتفل مع أبطال العمل بانطلاقه في دور العرض المصرية والعربية.

‎وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.