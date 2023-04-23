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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استشاري تغذية تحذر من الإفراط في تناول كحك العيد

كعك العيد
كعك العيد
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قدمت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، نصائح هامة لصحة ورشاقة الجسم، قائلة: “يجب أن نتناول ثلاث كحكات فقط خلال اليوم، ويتم تقسيمهم على حسب ما يريده الشخص على مدار اليوم”.

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، خلال حوارها ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: “لازم نجيب الكحك عمتا أو أى شئ أخر بكميات مناسبة للعائلة فقط ولا يتم شرائه بكميات كبيرة، ويجب التحكم فى كمية السكر التي يوضع فى الكعك”.

وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أنه يجب محاولة تقليل النشويات خلال تلك الفترة، وشرب الكثير من الماء، وشرب كوب من الشاى الأخضر ووضع باكيت قرفة بعد تناول الكحك لأنه يحرق الدهون ويثبت مستوي السكر فى الدم، إلى جانب تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي، لأنها تقلل من إمتصاص الدهون، وتناول الكثير من الخضروات والفاكهة".

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