الاحتلال الإسرائيلي يواصل غلق مداخل أريحا لليوم الثاني على التوالي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق جميع مداخل مدينة أريحا، بشرق الضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، للتضييق على الفلسطينيين خلال احتفالهم بالعيد.

ونصب جيش الاحتلال حواجز عسكرية على كل مداخل أريحا وأعاق حركة الفلسطينيين، فيما شهد المدخل الجنوبي للمدينة اليوم الأحد مواجهات خفيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مركبات المواطنين، ما أوقع العديد من حالات الاختناق.

وتشهد مدينة أريحا أزمات مرورية على كافة مداخلها نتيجة توافد آلاف المواطنين للمدينة التي تعتبر مصيفا ومكانا ترفيهيا لأهالي الضفة والقدس والداخل المحتل خلال الأعياد.

كما ازدادت معاناة المدينة والمواطنين القادمين والمغادرين على الجسر حيث تنشط حركة المسافرين خلال الأعياد.