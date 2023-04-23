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الإثنين 24 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أمطار ومائل للحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الإثنين

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى   وحار على جنوب سيناء  وشمال الصعيد و شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للدفىء علي السواحل الشمالية  وطقس مائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الإثنين، أمطار خفيفة قد تكون رعدية علي  مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة

ونشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد علي فترات متقطعة. 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغري 17، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 17، وعلى شمال الصعيد 31 والصغري 16، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 21 درجة.

الارصاد حالة الطقس غدا