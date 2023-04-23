طقس ثالث أيام العيد.. الأرصاد: أجواء ربيعية مائلة للحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أحوال الطقس في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، موضحة أننا نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية والبحر المتوسط نهارا، ثم أن درجات الحرارة تعود للمعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال اتصال هاتفي في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، أن العظمى على القاهرة الكبرى ستسجل نحو 29 درجة مئوية نهارا، حيث إن الأجواء ستكون حارة على بعض المناطق من جنوب سيناء، وشمال الصعيد.وواصلت "غانم"، أن الأجواء ستكون ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ثم أن الأجواء ستكون مائلة للدفء في المحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية، أما المناطق الموجودة في جنوب الصعيد ستكون مرتفعة في درجات حرارتها.

وأشارت الدكتورة منار، إلى أنه مع دخول الليل ولا سيما ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مع وجود نشاط للرياح في أغلب محافظات شمال البلاد، وتكون الشبورة المائية على الطرقات.