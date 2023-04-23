الجيش السوداني يتهم الدعم السريع باستهداف البعثات الدبلوماسية

كشف الجيش السوداني، اليوم الأحد، عن ارتكاب قوات الدعم السريع لعدة جرائم خلال عمليات الاخلاء.

وقال الجيش السوداني في بيانه: "ارتكبت ميليشيا الدعم السريع عدة انتهاكات على بعثات دبلوماسية ليلة أمس واليوم كالاتي:

سرقة العربة الدبلوماسية الخاصة بالسفير الماليزي أثناء تسوقه بعد إنزاله من العربة وهروبهم بها.

اعتدت ميليشيا الدعم السريع المتمردة اليوم، على موكب إخلاء أفراد السفارة القطرية المتجه إلى بورتسودان، وقامت بنهب أموالهم و جميع حقائبهم وهواتفهم النقالة.

الاعتداء على موكب السفارة الفرنسية بإطلاق النار، مما أدى إلى عودتهم وتعطيل عملية الإخلاء.

إصابة أحد الفرنسيين بعيار ناري من قناص إضافة إلى مهاجمة مقر البعثة في بري.

وتدين القوات المسلحة بأشد العبارات هذا السلوك البربري والجنوح للعنف والذي هو سمة ملازمة لميليشيا الدعم السريع قبل وبعد تمردها في أسوأ نموذج لاستغلال القوة والمال عرفه تاريخ البلاد، كما تتقدم بأسمى آيات المواساة للضحايا.