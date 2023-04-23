طقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا في القاهرة وأمطار على عدة مناطق

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم الأحد شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأمطار خفيفة على مناطق من خليج السويس وجنوب البلاد قد تكون رعدية على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 العظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 العظمى والصغرى 16 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 العظمى والصغرى 19،وعلى شمال الصعيد 31 والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 38 العظمى والصغرى 21 درجة .