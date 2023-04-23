فرنسا تبدأ بإجلاء رعاياها.. وقوات أمريكية تخلي موظفي سفارتها من الخرطوم (فيديو)

عرضت فضائية يورونيوز، تقريرا مصورا عن إعلان قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، أنها قدمت المساعدة لقوات أمريكية عملت على تنفيذ مهمة إخلاء سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم التي تشهد نزاعا عنيفا.

وقالت القوات التي تخوض معارك في مواجهة الجيش السوداني منذ أسبوع أسفرت عن مقتل المئات، في تغريدة على “تويتر”، إن "قيادة قوات الدعم السريع نسقت مع مهمة للقوات الأمريكية مؤلفة من ست طائرات لإجلاء دبلوماسيين وعائلاتهم صباح الأحد" من السفارة الأمريكية.

فرنسا تبدأ عملية إجلاء مواطنيها من السودان

بدأت فرنسا "عملية إجلاء سريع" لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان، حيث دخلت المعارك العنيفة أسبوعها الثاني، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن العملية ستشمل أيضًا مواطنين أوروبيين وآخرين منحدرين من "دول شريكة حليفة"، دون أن تقدّم تفاصيل إضافية.