رابطة الأندية تدرس تغليظ عقوبات الجماهير

تدرس رابطة الأندية تغليظ عقوبات الجماهير في لائحة الموسم المقبل، تزامنا مع الرغبة في اكتمال حلم عودة الجماهير بالسعة الكاملة، في موسم 2023 – 2024 والمقرر انطلاقه بشكل مبدئي في سبتمبر المقبل.

ويناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، تغليظ عقوبات الخروج عن النص فى المباريات والملاعب المصرية، من خلال تفعيل اللوائح المنظمة للمسابقات المحلية، سواء الدوري الممتاز أو كأس مصر أو كأس الرابطة.



وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا جاء نصه كالتالي، "يثمن الاتحاد المصري لكرة القدم الجهود الكبيرة التى بذلت خلال الفترة الماضية من أجل عودة الجماهير للمدرجات، سواء فى مباريات المنتخبات الوطنية أو الأندية، والتى بدأت فى التزايد فى المناسبات الأخيرة، وهو ما كان له أطيب الأثر فى مساندة الفرق المصرية في المواجهات المختلفة.



وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم التصدي لأي محاولات من شأنها العودة مرة أخري للوراء، من خلال السلوكيات الخارجة من بعض الجماهير ، وفي هذا الإطار هناك محادثات مستمرة بين مجلس ادارة الاتحاد ورابطة الأندية المصرية المحترفة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها في المدرجات والملاعب المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال تغليظ العقوبات علي أي سلوكيات خارج النص أو الأطر المتعارف عليها وفقا للوائح المنظمة للمسابقات المختلفة".