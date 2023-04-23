أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 186 ألفا و420 جنديا منذ بدء الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى نحو 186 ألفا و420 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و675 دبابة و7 آلاف و131 من المركبات المدرعة و2837 من النظم المدفعية و539 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و289 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و730 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 339 من المعدات الخاصة.